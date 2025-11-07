Organ bağışçı sayısının artması toplumun her kesiminin desteğine bağlı

FIRAT ÇAKIR - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de organ bağışı konusunda toplumun her kesiminin daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Bir programa katılmak üzere Tekirdağ'a gelen Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 25 bin kişinin böbrek nakli beklediğini, ancak buna karşın yılda yalnızca 4 bin böbreğin nakil edilmek üzere bağışının yapıldığını söyledi. Erk, toplumun bu konuda yeterince bilinçli olmadığının altını çizdi.

Sivil toplum kuruluşları, toplumun önde gelenleri ve medyanın yanı sıra özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuyu daha fazla öne çıkarması gerektiğini ifade eden Erk, şöyle konuştu:

"Sivil toplum kuruluşları, Türk Böbrek Vakfı aynı zamanda, medya mensupları ve bu konunun uzmanları yeterli miktarda toplumu bilinçlendiremiyoruz. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere cuma hutbelerinde devamlı organ bağışı üzerine gerekli telkinler yapılmalı. Özellikle bu durum gençlere çok iyi telkin edilmeli.

Bunun bir sevap olduğu, Kur'an'da yeri olduğu anlatılmalı. Maide Suresi'nin 32. ayetinde 'Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur' bu ayette bunun çok belirgin şekilde belirtilmiş olduğunu, devamlı şekilde konuyu vurgulamamız lazım. Aksi takdirde 25 bin vatandaş böbrek nakli için beklerken, yılda sadece 4 bin böbrek nakliyle biz hiçbir zaman amaca ulaşamayız. Organ bağışının artması için mutlaka telkin ve bilinçlendirme gerekli. Unutmayalım, bir organ bağışı 8 kişiye hayat vermek demektir. "