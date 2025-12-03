Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar&#39;ı ziyaret etti.Kaymakam Tunçer ve Onar bir süre sohbet etti. Onar, ziyaret için Tunçer&#39;e teşekkür etti.- İl Sağlık Müdürü Onar Kapaklı Devlet Hastanesini ziyaret ettiTekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Kapaklı ilçesinde hizmet vermeye başlayan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kapaklı Devlet Hastanesini ziyaret etti.Onar, hastanede incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Onar’a, Kamu Hastaneleri Başkanı Ender Çubukçu ve Personel Hizmetleri Başkanı Engin Küçükbağcı eşlik etti.- NKÜ Rektörü Şahin’e ziyaretAK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’i ziyaret etti.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Özcan&#39;a teşekkür etti. Ziyarette NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.- Vali Soytürk’e ziyaretİYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, Vali Recep Soytürk&#39;ü ziyaret etti.Metiner ve Soytürk makamında bir süre görüştü. Ziyarette Metiner’e yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.- NKÜ Rektörü Şahin Namık Kemal anma programına katıldıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale&#39;de “vatan şairi” Namık Kemal’i anma programına katıldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin ve öğrenciler Namık Kemal&#39;in Bolayır&#39;daki kabrine çiçek bırakarak dua etti. Şahin, Namık Kemal’in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda düşünceleriyle bir milletin uyanışına yön veren güçlü bir fikir ve mücadele adamı olduğunu ifade etti.- NKÜ öğrencileri sinema etkinliğinde buluştuTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri sinema etkinliğinde bir araya geldi.Bilge Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından kampüste açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi. Film izleyen öğrencilere, Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi Mobil İkram Aracıyla çeşitli ikramlar yapıldı.