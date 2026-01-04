Habertürk
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        04.01.2026 - 14:14
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Çorlu ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

