Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

