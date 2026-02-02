Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde bugün eğitime ara verildi

        Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 00:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 00:40
        Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde bugün eğitime ara verildi
        Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.




