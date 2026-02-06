Habertürk
        İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesi basın toplantısı düzenledi

        İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanlığı, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:16
        İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesi basın toplantısı düzenledi
        İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanlığı, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

        Nusratiye Mahallesi'ndeki İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesi Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen toplantıda, Çorlu Şube Başkanı Kurtuluş Ay, yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Ay, burada yaptığı açıklamada, 1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti’nin 75. yılını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Cemiyetin temel idealinin, milli terbiye ile fenni terbiyeyi, marifetle fazileti birleştirmek olduğunu ifade eden Ay, İlim Yayma Cemiyeti’nin 1951 yılında 68 kurucu tarafından kurulduğunu belirtti.

        Ay, Avukat Seniyüddin Başak'tan General Ömer Cemal Karabekir'e, Hasan Hikmet Demirbağ'dan Albay Vehbi Bilimer'e kadar birçok ismin bu eğitim hareketinin temellerini attığını dile getirerek, cemiyetin kuruluşundan kısa süre sonra imam hatip okullarının açılmasına öncülük ettiğini söyledi.

        Cemiyetin, kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olduğunu hatırlatan Ay, bugüne kadar çok sayıda imam hatip lisesinin yapımında rol alındığını, yurt, burs ve akademik çalışmalarla eğitime katkı sunulduğunu aktardı.

        Ay, Türk milli eğitimine verdiği destekler dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti'nin Cumhurbaşkanlığı tarafından "Üstün Hizmet Plaketi", Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise "Şükran Plaketi" ile takdir edildiğini ifade etti.

        İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye genelinde 186 şube, 158 yurt ve 114 eğitim merkeziyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ay, Çorlu Şubesi olarak ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik kariyer, rehberlik, gönüllülük ve kişisel gelişim çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

        Ay ayrıca, öğrencilerin öncülüğünde kurulan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Kulübü kapsamında çeşitli teknik ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik değerler temelli eğitim programları ile çeşitli kursların düzenlendiğini söyledi.

        Cemiyetin 75. yılı kapsamında yıl boyunca gençlik, eğitim ve kültür alanlarında çeşitli etkinlikler ile vefa ziyaretlerinin sürdürüleceğini ifade eden Ay, çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

