        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi

        AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:28
        Tekirdağ'da "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi
        AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi.

        Bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program, "Güçlü birey, güçlü toplum" anlayışıyla hayata geçirildi.

        Program kapsamında AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birimi Başkanı Erva Kalburcu, Aydoğdu Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde katılımcıları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.

        Programa katılan AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, çalışmaların, 2026 Bağımsızlık Yılı vizyonu doğrultusunda Tekirdağ genelinde sürdürüleceğini söyledi.

        Bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekerek özellikle gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemli olduğunu aktaran Ergin, önleyici çalışmaların erken yaşta başlaması gerektiğini ifade etti.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bağımlılıkla mücadelede başvuru ve destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

