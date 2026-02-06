Tekirdağ'da "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi.



Bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program, "Güçlü birey, güçlü toplum" anlayışıyla hayata geçirildi.



Program kapsamında AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birimi Başkanı Erva Kalburcu, Aydoğdu Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde katılımcıları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.



Programa katılan AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, çalışmaların, 2026 Bağımsızlık Yılı vizyonu doğrultusunda Tekirdağ genelinde sürdürüleceğini söyledi.



Bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekerek özellikle gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemli olduğunu aktaran Ergin, önleyici çalışmaların erken yaşta başlaması gerektiğini ifade etti.



Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bağımlılıkla mücadelede başvuru ve destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.







