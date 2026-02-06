Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:35 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Soytürk, mesajında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin, ülkenin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.


        Depremlerde 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107 bin 213 vatandaşın yaralandığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:


        "Depremlerin ilk dakikasından itibaren devletimiz ve aziz milletimiz, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için asrın birlikteliğini sergileyerek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bu süreçte gösterilen dayanışma ve birliktelik ruhu, aziz milletimizin vefası ve fedakarlığı, ülkemizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Zorluklar karşısında bir araya gelme, birbirimize destek olma kültürümüz, tıpkı şanlı geçmişimizde olduğu gibi yine tecelli etmiştir."


        Soytürk, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, her zaman depreme ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini ifade etti.


        Tekirdağ!da afetlere hazırlık konusunda gerekli planlama, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmalarının, valilik koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde titizlikle yürütüldüğünü belirten Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


        "Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değildir ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararları azaltabiliriz. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağında yer aldığını unutmayalım ve depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de alalım. Bu vesileyle, asrın felaketinin 3. yıl dönümünde, ülkemize ve aziz milletimize derin acılar yaşatan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyor, Tekirdağlı vatandaşlarımıza bu süreçteki yardımsever tutumları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
        Çerkezköy TSO Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumu Toplantısı'na katıldı
        Çerkezköy TSO Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumu Toplantısı'na katıldı
        Özel güvenlikten otogarda kaçakçılığa geçit yok
        Özel güvenlikten otogarda kaçakçılığa geçit yok
        Tekirdağ Büyükşehir'den kuraklığa karşı sürdürülebilir su hamlesi
        Tekirdağ Büyükşehir'den kuraklığa karşı sürdürülebilir su hamlesi
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı