Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
        Çerkezköy TSO Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumu Toplantısı'na katıldı
        Çerkezköy TSO Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumu Toplantısı'na katıldı
        Özel güvenlikten otogarda kaçakçılığa geçit yok
        Özel güvenlikten otogarda kaçakçılığa geçit yok
        Tekirdağ Büyükşehir'den kuraklığa karşı sürdürülebilir su hamlesi
        Tekirdağ Büyükşehir'den kuraklığa karşı sürdürülebilir su hamlesi
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı
        Tekirdağ'da Ganos Dağı ormanlık alanında yaban kedisi görüntülendi
        Tekirdağ'da Ganos Dağı ormanlık alanında yaban kedisi görüntülendi