        Haberleri

        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı

        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Tekirdağ'da lise öğrencileri tarafından düzenlenen konserle anıldı.

        Giriş: 05.02.2026 - 15:22 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:22
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı
        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Tekirdağ'da lise öğrencileri tarafından düzenlenen konserle anıldı.

        Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Neşet Ertaş'ı anmak için öğretmenlerinin de desteğiyle program düzenledi.

        Öğrenciler, kurdukları koroyla 5 ay boyunca konser için hazırlandı.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen konserde öğrenciler, halk ozanının "Ah Yalan Dünya", "Gönül Dağı", "Yolcu", "Neredesin Sen" gibi türkülerini seslendirdi.

        Öğretmenler ve programa katılan veliler de zaman zaman öğrencilere eşlik etti.

        Müzik öğretmeni İsmail Erçin, gazetecilere, öğrencilerle anlamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Neşet Ertaş'ın önemli bir değer olduğunu ifade eden Erçin, şöyle konuştu:


        "Neşet Ertaş gibi bir hazineye çocuklarımızın yönlenebilir hale gelmesi için konseri hazırladık. Umarım çocuklarımız bu kültürden etkilenir, bizim zaten misyonumuz, görevimiz bu. Çocukları derslerinden alıkoymadan, öğle yemeklerinden feragat ederek bir dönem boyunca hazırlandığımız bir program oldu. Öğrencilerime emekleri için teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

