        Tekirdağ Haberleri

        Afete dirençli kentlerde hazırlık ve hizmet sürekliliği öne çıkıyor

        –İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pelin Pınar Giritlioğlu, afete dirençli kentlerin yalnızca yapıların yenilenmesiyle oluşturulamayacağını, afet öncesi hazırlık, afet anı yönetimi ve afet sonrası hizmet sürekliliğinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        05.02.2026 - 14:07
        Afete dirençli kentlerde hazırlık ve hizmet sürekliliği öne çıkıyor
        Giritlioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılmaz İçöz Sahnesi’nde düzenlenen “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, afete dirençli kentlerin temel hizmetlerini afet sonrasında hızlı şekilde onarabilen, sosyal, kurumsal ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilen şehirler olduğunu belirtti.

        Afetlere dirençli bir kent için her türlü hazırlığın önceden düşünülmesi ve planlanması gerektiğini vurgulayan Giritlioğlu, "Afete dirençli kentler, afet sonrası temel hizmetlerini hızlı bir şekilde onarabilecek ve bunun yanı sıra sosyal, kurumsal ve ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilecek olan şehirdir. Biz buradan neyi anlıyoruz? Sadece binaları yenileyerek aslında afete dirençli bir kent oluşturamıyoruz. Bir kentin afete hazırlıklı olabilmesi için ve dirençli olabilmesi için afet öncesinde bir hazırlık olacak. Afet sırasında bunu yönetebilecek bir kaynak ve etkin bir yönetim anlayışı olacak." diye konuştu.

        Giritlioğlu, afet yönetiminin yalnızca kriz anına odaklanmaması gerektiğini ifade etti.

        Sürdürülebilir kent planlamasında yerel ve merkezi düzeyde sorumluluk üstlenen aktörlerin sürece birlikte dahil olmasının önemine dikkati çeken Giritlioğlu, etkin bir yönetim anlayışının belirleyici rol oynadığını dile getirdi.

        Çalıştayda daha sonra Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ekici, Türkiye'de barınma hakkına ilişkin sunum yaptı.

