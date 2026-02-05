Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 3 bin 500 kilogram sakatat ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlık koşullarına uygun olmayan 3 bin 500 kilogram sakatat imha edildi.

        Giriş: 05.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:39
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlık koşullarına uygun olmayan 3 bin 500 kilogram sakatat imha edildi.

        Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtaki poşetlerde ambalajı yırtık, bozulmuş, aşırı derecede kokan sakatat taşındığı bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

        İncelemede menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu tespit edilen 3 bin 500 kilogram sakatat, yakılarak imha edildi.

        Olayla bağlantılı kişiler hakkında işlem başlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, ele geçirilen ürünlerin satışa ve tüketime sunulmadan yakalandığını bildirdi.

        İlgili işletmelere yönelik denetimlerin arttığını ifade eden Aksoy, etiket bilgisi ve izlenebilirliği olmayan gıdaların satın alınmaması gerektiğini belirtti.

