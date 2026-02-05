Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Öztürk'e teşekkür etti.



-Kaymakam Tunçer öğretmenlerle bir araya geldi



Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, göreve yeni başlayan öğretmenlerle bir araya geldi.



Kaymakamlıkta düzenlenen programda Tunçer, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.





Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile öğretmenler katıldı. Tunçer, programın ardından öğretmenlere hediye verdi.



-Tekirdağ'da Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantısı yapıldı



Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantı'sına Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da katıldı.



Toplantıda, hasta ve çalışan güvenliğini artırmaya yönelik enfeksiyon önleme çalışmaları, mevcut uygulamalar ve iyileştirme planları ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, hizmet kalitesini güçlendirecek kararlar alınarak süreçlerin etkin şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

























