        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 08:56 Güncelleme: 05.02.2026 - 08:56
        
        

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Öztürk'e teşekkür etti.

        -Kaymakam Tunçer öğretmenlerle bir araya geldi

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, göreve yeni başlayan öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen programda Tunçer, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.


        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile öğretmenler katıldı. Tunçer, programın ardından öğretmenlere hediye verdi.

        

        -Tekirdağ'da Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantı'sına Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da katıldı.

        Toplantıda, hasta ve çalışan güvenliğini artırmaya yönelik enfeksiyon önleme çalışmaları, mevcut uygulamalar ve iyileştirme planları ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, hizmet kalitesini güçlendirecek kararlar alınarak süreçlerin etkin şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

