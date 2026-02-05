Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da akran zorbalığı konusunda öğrencilere bilgi verildi

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri akran zorbalığı konusunda lise öğrencilerini bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:14
        Tekirdağ'da akran zorbalığı konusunda öğrencilere bilgi verildi
        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri akran zorbalığı konusunda lise öğrencilerini bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Polis ekipleri, akran zorbalığı ve sonrasındaki adli süreçle ilgili öğrencilere bilgi verdi.









