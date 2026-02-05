Tekirdağ'da akran zorbalığı konusunda öğrencilere bilgi verildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri akran zorbalığı konusunda lise öğrencilerini bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Polis ekipleri, akran zorbalığı ve sonrasındaki adli süreçle ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.