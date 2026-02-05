Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Giriş: 05.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:11
        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

        Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

