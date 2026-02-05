Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı

        Tekirdağ'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:55
        Tekirdağ'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı
        Tekirdağ'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

        Tekirdağ Valiliğince Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunun depremlerin ardından bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Soytürk, "Çok şükür yaralar sarıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. Devletimiz, var gücüyle bölgede üzerine düşeni yaptı. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın." dedi.

        Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç de AFAD olarak deprem sürecinde yürütülen çalışmalar ile devam eden eğitim ve tatbikatlara ilişkin bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından Vali Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol tarafından, akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan ekiplere armaları takıldı, AFAD gönüllülerine ise kimlik kartları verildi.






        

