        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılacak birlikler Tekirdağ'dan uğurlandı

        NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Almanya'ya gidecek 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri için Tekirdağ'da uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:09 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:09
        Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılacak birlikler Tekirdağ'dan uğurlandı
        NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Almanya'ya gidecek 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri için Tekirdağ'da uğurlama töreni düzenlendi.

        Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünya ve bölge barışına katkı sağlamayı sürdürürken, NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da etkin destek verdiğini söyledi.


        Steadfast Dart 2026'nın kapsamı ve niteliği itibarıyla NATO'nun 2026 yılındaki en önemli arazi tatbikatı olduğunu belirten Yaldız, 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı personelinin tatbikat öncesinde yoğun hazırlık sürecinden geçtiğini kaydetti.

        Yaldız, personelin görevlerini yüksek disiplin, özveri ve vazife bilinciyle yerine getireceğine inandığını dile getirerek, Türk Kara Kuvvetlerinin mazisinin şan ve şerefle dolu olduğunu vurguladı.

        Bugün ortaya konulan tablonun Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük aile ve güçlü ordu olduğunu gösterdiğini ifade eden Yaldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için canlarını seve seve veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay da tugaydan NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesine görevlendirilen birliklerin Almanya'da yaklaşık 3 hafta sürecek tatbikata katılacağını belirtti.

        Koçbay, NATO Müttefik Mukabele Kuvvetinin, NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek amacıyla kurulan, stratejik seviyede yüksek hazırlık düzeyine sahip, hava, kara ve deniz unsurlarının müşterek görev yaptığı çok uluslu bir kuvvet olduğunu anlattı.

        Steadfast Dart 2026'nın NATO'nun bu yıl için planladığı en önemli tatbikatlardan olduğunu aktaran Koçbay, şunları paylaştı:

        "Alarm, intikal ve yığınaklanma faaliyetlerini içeren bu tatbikata, envanterimizde bulunan yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmatıyla toplam 650 personel ve 149 araçla katılım sağlanmaktadır. 20 Ocak 2026 tarihinde TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisiyle intikale başlayan araç gereç, silah ve mühimmatımız, Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşmış olup bugünden itibaren hava yoluyla sevk edilecek personelimizle buluşmayı müteakip, görev alacağımız Bergen Tatbikat Alanı'nda konuşlanmamızı tamamlayacağız. Burada tatbikata katılan müttefik ülkelerin personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarına yönelik ortak eğitimler icra ederek, NATO kapsamında birlikte çalışabilirlik yeteneklerimizi geliştireceğiz."


        Konuşmaların ardından askeri personel ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Eşini uğurlayan Yasemin Duygu Bolat, Türk askerlerinin tatbikatta Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirerek, "Ayrılıklar geçicidir ama ülkeye hizmet etmenin verdiği manevi güç kalıcıdır. Rabb'im hepsinin yanında olsun." dedi.

        Yasemin Tezcan da eşinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu ifade ederek, Türk askerlerinin görevlerini başarıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

        Babasını uğurlayan Eylül Akyüz ise onunla gurur duyduğunu kaydetti.

        Törenin ardından personel, uçakla Almanya'ya uğurlandı.

        - Steadfast Dart 2026 Tatbikatı

        NATO’nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılım sağlanacak.

        NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kapsamındaki taahhütler doğrultusunda Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkam Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden oluşan muharebe grubu, Almanya'da yaklaşık 3 hafta sürecek tatbikatta görev alacak.

        NATO'nun 2026 yılında gerçekleştireceği en geniş kapsamlı tatbikat olan Steadfast Dart 2026'ya, 8 ülkeden yaklaşık 10 bin asker katılacak.

        Türk birlikleri, 650 personel ve 149 araçla yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmat kullanarak tatbikatta yer alacak.

        Tatbikat kapsamında 20 Ocak 2026’da TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisiyle intikal eden araç ve mühimmat, Almanya'nın Emden Limanı'na ulaştı. Hava yoluyla sevk edilecek personelin de katılımıyla birlikler Bergen Tatbikat Alanı'nda konuşlanacak.

        Tatbikat süresince müttefik ülke personeliyle ortak eğitimler icra edilerek NATO kapsamında birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

