Tekirdağ'da "Bağlarda Kış Budaması" eğitimi düzenlendi
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, üzüm üreticilerine yönelik "Bağlarda Kış Budaması" eğitimi gerçekleştirildi.
Mehmet Yılmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Yetiştirme Tekniği Bölümü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Ali İzzet Torçuk, bağlarda kış budamasının amacı, önemi, budama zamanı ve budama çeşitleri hakkında, Dr. Zafer Coşkun ise bağlarda terbiye şekilleri, hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Eğitimin ardından üreticilere bağlarda uygulama yaptırıldı.
Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, eğitime çok yoğun talep olduğunu ve enstitünün kapısının her zaman üreticilere açık olduğunu söyledi.
Eğitimin sonunda 103 katılımcıya belge verildi.
