Habertürk
        Kuraklıkla suyu çekilen Türkmenli Göleti yağışlarla yeniden dolmaya başladı

        Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle kritik seviyeye gerileyen Türkmenli Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Marmaraereğlisi ilçesinde sulama amacıyla kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı geçen yıl yüzde 1'in altına kadar düşmüştü.

        Kuraklık nedeniyle gölette suyun çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluşmuştu.

        Kentte bu yıl etkili olan yağışların ardından göletin su seviyesi yüzde 11'e yükseldi.

        Su seviyesindeki artışla birlikte bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi.

        Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere, bu yıl yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

        İklim değişikliğinin geçen yıl su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Bozkurter, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Türkmenli Göleti'nde de son yağışlarla birlikte su seviyesinde yükseliş oldu. Yağışların devam etmesi halinde göletteki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz. Bu gelişme bölgedeki su kaynakları açısından sevindirici bir durum. Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

