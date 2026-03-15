Tekirdağ'da yaklaşık 8 bin kişi birlikte iftar yaptı
Tekirdağ'da düzenlenen iftarda yaklaşık 8 bin kişi bir arada orucunu açtı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında iftar programı düzenlendi.
İftara yaklaşık 8 bin kişi katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iftar öncesi masaları dolaşarak, vatandaşlarla sohbet etti.
Yüceer, ramazan boyunca vatandaşlarla iftar yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iftara katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Okunan ezanla oruçlar açıldı ve dua edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.