        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tekirdağ'da iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ'da düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

        Giriş: 16.03.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Erbakan, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Necmettin Erbakan'ın icraatlarında ve söylemlerinde hayat bulan Milli Görüş'ün yalnızca ekonomik bir model olmadığını, aynı zamanda ahlak ve maneviyat temelli bir medeniyet anlayışını temsil ettiğini dile getiren Erbakan, bu mirası layıkıyla taşımaya devam edeceklerini belirtti.

        İsrail'in zulmünün yıllardır devam ettiğini ifade eden Erbakan, "15 günden bu yana Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor. 15 günden beri Müslümanların gidip orada bu mübarek günlerde ibadet etmesine, dua etmesine müsaade edilmiyor. Namaz kılmasına müsaade edilmiyor. Bütün dünyanın dikkatini buradan Tekirdağ'dan bu vahim olaya çekiyorum. Tüm İslam aleminin dikkatini bu vahim olaya çekiyorum. İlk kıblemiz, üçüncü mescidimiz olan Mescid-i Aksa'ya şu mübarek günlerde Müslümanlar sokulmuyor." dedi.

        Erbakan, büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefine Milli Görüşçülerle birlikte ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Programda Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Başkanı Tuncay Çakır da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

