        Tekirdağ'da Ganos etekleri çiçeklenen badem ağaçlarıyla renklendi

        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde badem ağaçlarının çiçek açması doğaya renk kattı.

        Giriş: 16.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olan badem ağaçları çiçek açtı.


        Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, Yeniköy Mahallesi'nde Tekirdağ - Şarköy yolunu kullanan sürücülere görsel bir şölen sunuyor.


        Doğanın uyanışını yansıtan manzara, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.


        Bazı sürücüler yol kenarında durarak çiçek açan badem ağaçlarının oluşturduğu renkli görüntüyü cep telefonlarıyla fotoğraflıyor.


        Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, baharın gelişiyle doğanın canlandığını söyledi.


        Çiçeklenen badem ağaçlarının bölgeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Gürkanlar, "Çiçek açan ağaçlar insana huzur veriyor. İnsanlar baharı hasretle bekliyordu. Ağaçların çiçek açmaya başlaması sevindirici. Özellikle yolu kullanan sürücüler bu güzellikleri durup izliyor. Bölgeye gelenler keyifli bir manzarayla karşılaşıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet davasında 4 sanığa hapis cezası
        Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet davasında 4 sanığa hapis cezası
        Tekirdağ'da özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu
        Tekirdağ'da özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu
        Tekirdağ nüfusunun yüzde 10,7'sini yaşlılar oluşturdu
        Tekirdağ nüfusunun yüzde 10,7'sini yaşlılar oluşturdu
        Tekirdağ'da şubat ayında 3 bin 269 konut satıldı
        Tekirdağ'da şubat ayında 3 bin 269 konut satıldı
        Tekirdağ'daki kreş dehşeti davasında karar
        Tekirdağ'daki kreş dehşeti davasında karar
        Ramazan çöreği tescillendi
        Ramazan çöreği tescillendi