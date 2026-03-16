Tekirdağ'da Ganos etekleri çiçeklenen badem ağaçlarıyla renklendi

Tekirdağ’da Ganos Dağı eteklerinde badem ağaçlarının çiçek açması doğaya renk kattı.





Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olan badem ağaçları çiçek açtı.





Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, Yeniköy Mahallesi'nde Tekirdağ - Şarköy yolunu kullanan sürücülere görsel bir şölen sunuyor.





Doğanın uyanışını yansıtan manzara, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.





Bazı sürücüler yol kenarında durarak çiçek açan badem ağaçlarının oluşturduğu renkli görüntüyü cep telefonlarıyla fotoğraflıyor.





Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, baharın gelişiyle doğanın canlandığını söyledi.





Çiçeklenen badem ağaçlarının bölgeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Gürkanlar, "Çiçek açan ağaçlar insana huzur veriyor. İnsanlar baharı hasretle bekliyordu. Ağaçların çiçek açmaya başlaması sevindirici. Özellikle yolu kullanan sürücüler bu güzellikleri durup izliyor. Bölgeye gelenler keyifli bir manzarayla karşılaşıyor." dedi.



