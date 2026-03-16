        Tekirdağ'da özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu

        Tekirdağ'da Down sendromlu bireyler için düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

        Giriş: 16.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Valilik önünde gerçekleştirilen programda, Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen ile ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Yardımcısı Musa Aydemir konuşmasında özel bireylerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Özel bireylerin ailelerinin de çok değerli insanlar olduğunu belirten Aydemir, programa katılan herkese teşekkür etti.

        Özen ise herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini dile getirdi. 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde yapılan etkinliklerin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Özen, şunları kaydetti:

        "Yapılan etkinliklerle Down sendromlu bireylerin toplumun eşit ve değerli bir parçası olduğu hatırlatılıyor. Dünya genelinde her 700 doğumda bir Down sendromlu birey dünyaya geliyor. Bu da bize Down sendromunun istisnai bir durum olarak algılanmaması, insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun anlaşılması gerektiğini gösteriyor."

        Down sendromlu yazar Pelin Atakan ise kitap yazabilmesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, kendisi gibi özel bireylerin de okumaktan ve yazmaktan vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti.

        Programda daha sonra vakıfta eğitim gören öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

        Etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, aileler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Benzer Haberler

        Tekirdağ nüfusunun yüzde 10,7'sini yaşlılar oluşturdu
        Tekirdağ nüfusunun yüzde 10,7'sini yaşlılar oluşturdu
        Tekirdağ'da şubat ayında 3 bin 269 konut satıldı
        Tekirdağ'da şubat ayında 3 bin 269 konut satıldı
        Tekirdağ'daki kreş dehşeti davasında karar
        Tekirdağ'daki kreş dehşeti davasında karar
        Ramazan çöreği tescillendi
        Ramazan çöreği tescillendi
        Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
        Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
        Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiasına ilişkin 4 sanık hakkında karar
        Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiasına ilişkin 4 sanık hakkında karar