Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiasına ilişkin 4 sanık hakkında karar

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ile E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ve E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü.

        Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Savcı mütalaasında, sanık S.M. için "kasten basit yaralama", "kötü muamele" suçlarından 13 yıla, B.Y. için "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 10 yıla, T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

