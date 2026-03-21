Tekirdağ'da asayiş

Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. S.Y'nin kullandığı 06 BJ 1345 plakalı otomobil Ballı Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

