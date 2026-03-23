Tekirdağ'da polisten kaçan sürücüye 261 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 261 bin lira ceza kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücü E.D'nin kullandığı aracı takibe aldı.



Kovalamaca sonucu otomobil Erbay Caddesi'nde park halinde bir araca çarptı.



Yapılan kontrolde, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.





Araçta yolcu olarak bulunan B.G. gözaltına alındı.



Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 261 bin lira ceza uyguladı.

