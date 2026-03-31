        Tekirdağ'da kitap okuma etkinliği yapıldı

        Tekirdağ'da "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Kütüphaneler Haftası kapsamında Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığınca "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" temasıyla program düzenlendi.

        Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okudukları kitap hakkında sorulan soruları cevaplandırdı.

        Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, AA muhabirine, Kütüphaneler Haftası kapsamında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

        Çocukların kitap okuyarak televizyon ve telefon ekranlarından uzak kalması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Keloğlu, "Yeşilay ile güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklar okudukları kitapla ekrandan uzak duruyor. Bugün çocuklara okudukları kitaplarla ilgili çeşitli sorularda sorulacak eğlenceli bir yarışma düzenlendi. Hafta boyunca okuma konusunda duyarlılık oluşturmaya çalışacağız." dedi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Sanatçılar tek ses
        Sanatçılar tek ses
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

        Benzer Haberler

        Deniz suyunun arıtılarak sanayide kullanılması önerisi
        Deniz suyunun arıtılarak sanayide kullanılması önerisi
        Hayrabolu'da beton dubaya takılan vatandaşın zor anları kamerada
        Hayrabolu'da beton dubaya takılan vatandaşın zor anları kamerada
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Tekirdağ'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Tekirdağ'da "Arif Şentürk Anma Gecesi" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Arif Şentürk Anma Gecesi" düzenlendi