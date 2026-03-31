Tekirdağ'da kitap okuma etkinliği yapıldı

Tekirdağ'da "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kitap okudu.



Tekirdağ'da Kütüphaneler Haftası kapsamında Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığınca "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" temasıyla program düzenlendi.



Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okudukları kitap hakkında sorulan soruları cevaplandırdı.



Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, AA muhabirine, Kütüphaneler Haftası kapsamında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.



Çocukların kitap okuyarak televizyon ve telefon ekranlarından uzak kalması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Keloğlu, "Yeşilay ile güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklar okudukları kitapla ekrandan uzak duruyor. Bugün çocuklara okudukları kitaplarla ilgili çeşitli sorularda sorulacak eğlenceli bir yarışma düzenlendi. Hafta boyunca okuma konusunda duyarlılık oluşturmaya çalışacağız." dedi.


























