Otomobil trafik ışığı direğine çarptı

Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek ülke değil

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, trafik lambalarının bulunduğu demir direğe çarptı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Hayrabolu istikametine seyreden 59 SC 312 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Başar Kışlası önündeki ışıklı direğe çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, çarpmanın şiddetiyle direk devrildi. Otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

TEKİRDAĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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