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Başkan Sarıkurt muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Şehrin sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilmek ve sorunları ivedi bir şekilde çözebilmek için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Sarıkurt muhtarlarla bir araya geldi

Şehrin sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilmek ve sorunları ivedi bir şekilde çözebilmek için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
2019 yılının son dönemine yönelik çalışmalarını sürdüren ve 2020 yılı için stratejik planlarını hazırlayarak uygulama aşamasına geçen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kısa ve uzun vadede gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan ve Kemaleddin Avcı ile birim müdürleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'yu birlikte yönetmek ve birlikte daha çağdaş bir şehir oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, bu konudaki çalışmaların en önemli dinamiklerinin muhtarlar olduğunu ifade etti.

"Muhtarlarımız taleplerini ilk elden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeli"
Toplantı öncesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren, planlanan ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sarıkurt muhtarların köyler ve şehirlerin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek yaptığı konuşmasında, “Demokrasinin çekirdeği olarak kabul ettiğimiz muhtarlarımız, devlet kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenmişlerdir. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olabilmelerinde önemli role sahip olan siz değerli muhtarlarımız ile birlikte Çorlu'muzun geleceğine yön verebilmek için bir araya geldik. Sizlerin vatandaşlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetleri bizlerle paylaşmanız sorunların daha kolay çözülmesini sağlayacak ve şehrimiz hak ettiği konuma ulaşacaktır. Unutmamak gerekir ki, bizi bu makamlara layık gören değerli Çorlu halkı her şeyin en iyisine layıktır. Biz de üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüyüz. El ele verdikçe tüm sorunların üstesinden gelebilecek kabiliyet ve güce sahibiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın hakkını aramaktan vazgeçmeyin”
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kurulmasının ardından şehir genelindeki işlem ve hizmetlerin de birbirinden ayrı hale geldiğini ifade eden Başkan Sarıkurt, "Muhtarlarımız şahsıma, başkan yardımcılarımıza ve birim müdürlerimize nasıl direkt olarak ulaşıp isteklerini iletiyor ve takibini yapabiliyorlarsa; diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumların yetkililerine de ulaşarak taleplerini dile getirebilmeli ve işlerini rahatlıkla takip edebilmeli. Mahallelerimizde çözülmesi gereken ve belediyeleri aşan konularda mutlaka ilgili kurumlar ile irtibat halinde olun ve değerli vatandaşlarımızın haklarını aramaktan asla vazgeçmeyin” diye koruştu.
Başkan Sarıkurt'un konuşmasının ardından söz alan mahalle muhtarları, vatandaşlardan gelen istek ve önerilerin yanı sıra tespit ettikleri aksaklıklar konusunda da bilgilendirmede bulundular. Muhtarlar tarafından dile getirilen tüm talep, öneri ve şikayetler kayıt altına alınırken çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Başkan Sarıkurt muhtarlar ile yapılan toplantıların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için birim müdürlerini görevlendirdi ve muhtarlardan genel taleplerin kayıt altına alınarak toplantı öncesinde sunulmasını istedi.

TEKİRDAĞ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:57
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