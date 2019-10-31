Tekirdağ'da kaza: 3 yaralı

Tekirdağ’da bir benzin istasyonu önünde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi girişindeki bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Onursal yönetimindeki 34 BJ 1467 plakalı araç, Çerkezköy'den Kapaklı istikametinde ilerlerken benzin istasyonuna girmek için manevra yaptı. Bu sırada sağ şeritten ilerleyen 59 ABR 806 plakalı araç sahibi Emrah Can, karşısına çıkan otomobili son anda fark ederek güvenlik şeridine doğru manevra yaptı fakat çarpışma kaçınılmaz oldu.

Kazada iki otomobilde de ağır hasar meydana gelirken Tuğba Onursal ve yanındaki Suzan Özbulur ile birlikte, Emrah Can’ın aracında bulunan Ramazan Kemal yaralandı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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