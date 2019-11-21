Tekirdağ'da, dere yatağında erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, dere kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 25 gün önce kaybolan Şükrü Şen'in (74) olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Şerefli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz 27 Ekim'den Çorlu ilçesindeki evinden Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiflik Mahallesi'ndeki yazlığına giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Şükrü Şen'in yakınları bölgede yaptığı aramada dere kenarında bir erkek cesedine rastladı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri geldi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından kişinin cansız bedeni yakınlarına gösterildi. Şükrü Şen'in yakınları ise cesedi teşhis edemedi. Cumhuriyet Savcısının ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni bulunan kişi, kimliğinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



TEKİRDAĞ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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