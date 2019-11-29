Çerkezköy TSO'dan müşterek komite toplantısı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) organ üyeleri, meclis salonunda düzenlenen müşterek komite toplantısında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva başkanlık yaptı. Kozuva, toplantının açılış konuşmasında, “Kendi meslek gruplarınızı temsilen bugün aramızda bulunmanız, ortak çalışmalar yapabilmek, fikir alışverişinde bulunarak hem Odamızı hem de bölgemizi bir adım ileriye taşıyabilmek açısından oldukça büyük önem içeriyor. Bir arada bulunmaktan oldukça mutluyum” dedi.

Toplantıda Oda tarafından gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yurt dışı gezileri, eğitimler gibi konularda organ üyelerine bilgi verilerek, değerlendirme yapıldı.



"Fikirleriniz bizim için önemli"

Başkan Kozuva’nın “Sizlerin de bildiği gibi 2019 yılı içerisinde birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu başarıyı daha ileriye götürmek, yine bizim elimizde. Oda çalışmalarına katılmanız, fikirlerinizle bizlere yeni bir bakış açısı kazandırmanız kurumun gelişimi açısından çok önemli” sözlerini kaydettiği toplantı, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinin ardından sona erdi.

TEKİRDAĞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:35

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