Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzeri Kaymakamlık Konutu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametine seyir halindeyken Dikmen sokağına sapan Kenan K. yönetimindeki 71 DU 862 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyreden Cevdet A.’nın kullandığı motosiklet çarptı.

Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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