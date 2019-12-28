Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı mevkiinde bir erkek çocuğu elektrik çarptı.

Olay, akşam saat 22.15 sıralarında Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yanında tren yolu boyunda meydana geldi. Park halindeki son tren vagonunun üzerine çıkan 14 yaşındaki E.T., kollarını kaldırınca elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. E.T.’yi yaralı halde gören arkadaşları ise bir anlık şoka girdi.

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansa bindirerek ilk müdahaleyi yaptı. Üstündeki elbiseleri yanan çocuğun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Tren yolu bölgesine gelen emniyet ekipleri ise bahse konu kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ve İstanbul'a sevk edildiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:55

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.