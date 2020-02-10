Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'Babam ve ben'

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Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Bahri Mutlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazi olarak memleketine dönen Bahri Mutlu, rahatsızlanarak vefat etti. İstanbul Zeytinburnu’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mutlu’nun naaşı memleketi Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Mutlu'nun cenazesi, Fatih Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Merkez Komutanı Erdoğan Keskin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Mutlu ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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