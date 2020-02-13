Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

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Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri kontrol edilerek, satışı yapılan gıda ürünleri incelendi. Ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol eden ekipler, tüketim tarihi geçmiş ürünlere el koyarak, söz konusu işletmelere cezai işlem uyguladı.

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