Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

İHA

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.
Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri kontrol edilerek, satışı yapılan gıda ürünleri incelendi. Ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol eden ekipler, tüketim tarihi geçmiş ürünlere el koyarak, söz konusu işletmelere cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NKÜ Hastanesinde yeni birimler açıldı
YEREL HABERLER NKÜ Hastanesinde yeni birimler açıldı
Süleymanpaşa Belediyesi güreşlerde iddialı geliyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi güreşlerde iddialı geliyor
Gıda üretim işletmeleri denetlendi
YEREL HABERLER Gıda üretim işletmeleri denetlendi
Süleymanpaşa Belediyesi okullarda sıfır atık eğitimi verecek
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi okullarda sıfır atık eğitimi ...
Çerkezköy TSO'dan Kaymakam Abban'a tebrik
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO'dan Kaymakam Abban'a tebrik
Sokak hayvanları için kulübe yaptılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için kulübe yaptılar
Ergene’de lavanta bahçeleri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ergene’de lavanta bahçeleri hazırlanıyor
Çorlu 2020’yi uyuşturucu ile mücadele yılı ilan etti
YEREL HABERLER Çorlu 2020’yi uyuşturucu ile mücadele yılı ilan etti
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Çorlu polisinden şafak baskını
YEREL HABERLER Çorlu polisinden şafak baskını
İlkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza
YEREL HABERLER Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
'Limit', kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER 'Limit', kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu buldu
Mobil Trafik Eğitim Tırının bu seferki durağı Tekirdağ Hem eğlendiler hem öğrendiler
YEREL HABERLER Mobil Trafik Eğitim Tırının bu seferki durağı ...
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
(Görüntülü) Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo şirketine sığındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, ...
Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo şirketine sığındı
YEREL HABERLER Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo ...
Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı
İnşaat kazısı bina sakinlerini korkutuyor
YEREL HABERLER İnşaat kazısı bina sakinlerini korkutuyor
Gece yarısı evde çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü Yangında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Gece yarısı evde çıkan yangın mahalleyi sokağa ...
Tekirdağ’da otomobil denize uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da otomobil denize uçtu: 1 ölü
Uyuşturucu tacirleri ‘Limit’ten kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri ‘Limit’ten kaçamadı
Tekirdağ’da 245 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 245 litre sahte içki ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X