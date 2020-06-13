50 metrelik uçurumdan elektrik direği kurtardı Otomobille çarpışan midibüs uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu, kazada 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 metrelik uçurumdan elektrik direği kurtardı Otomobille çarpışan midibüs uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu, kazada 3 kişi yaralandı

İHA

Tekirdağ Şarköy ilçesinde otomobille çarpışan ve içerisinde bir aile olan midibüs 50 metrelik uçurumdan düşmekten direk sayesinde kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

50 metrelik uçurumdan elektrik direği kurtardı Otomobille çarpışan midibüs uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu, kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Şarköy ilçesinde otomobille çarpışan ve içerisinde bir aile olan midibüs 50 metrelik uçurumdan düşmekten direk sayesinde kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Paraşütçü Tepesi yakınlarında meydana geldi. Süleymanapaşa ilçesinden Şarköy ilçesine seyir halinde olan Kerem U’nun idaresindeki 34 RV 1528 plakalı midibüs kontrolden çıkarak karşıdan gelen 59 AAT 375 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile midibüs bariyerleri de aşarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan midibüs, 50 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce uçurumun dibinde duran midibüsten sürücü Kerem U, Sabeh U. ve bebeği Rabia U. yaralı halde çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Midibüsün yolu kapatması nedeniyle yol trafiğe tamamen kapatılırken, onlarca araç yolun trafiğine açılmasını bekledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.
Kazaya karışan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, uçurumun kıyısında bulunan midibüsün yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çekirgeler, Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarını istila etti
YEREL HABERLER Çekirgeler, Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarını ...
Sahil şeritlerinde temizlik mesaisi
YEREL HABERLER Sahil şeritlerinde temizlik mesaisi
Süleymanpaşa İskelesinin aksesuarları, belediye bünyesinde üretiliyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa İskelesinin aksesuarları, belediye ...
Çorlu TSO’ya Sıfır Atık belgesi
YEREL HABERLER Çorlu TSO’ya Sıfır Atık belgesi
Golünü bu kez gönüllere attı Ergene Velimeşespor’da kaptandan büyük jest
YEREL HABERLER Golünü bu kez gönüllere attı Ergene Velimeşespor’da ...
Edirne Caddesi ışıl ışıl oldu Ergene Belediyesi Edirne Caddesi'ni ışıl ışıl yaptı
YEREL HABERLER Edirne Caddesi ışıl ışıl oldu Ergene Belediyesi ...
Tekirdağ´a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve ...
Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı
Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük
YEREL HABERLER Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük
AK Parti Muratlı İlçe Teşkilatı Yönetimi tanıtıldı
YEREL HABERLER AK Parti Muratlı İlçe Teşkilatı Yönetimi tanıtıldı
Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ailesi, adalet istiyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ...
Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ailesi, adalet istiyor
YEREL HABERLER Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ...
Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü (2)
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü ...
Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız yangınları açıklama Anızları yakmayalım, yakanları uyaralım
YEREL HABERLER Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız ...
Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak
YEREL HABERLER Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak
Eşinin boğazını keserek öldüren şahıs hakim karşısında
YEREL HABERLER Eşinin boğazını keserek öldüren şahıs hakim ...
Tekirdağ'da "Pilot İcra Dairesi” açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Pilot İcra Dairesi” açıldı
Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü/ ...
Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti
Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü
Çorlu’daki sınav merkezleri LGS’ye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çorlu’daki sınav merkezleri LGS’ye hazırlanıyor
Yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme
YEREL HABERLER Yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X