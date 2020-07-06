İstanbul’a dönüş çilesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’a dönüş çilesi

İHA

Hafta sonu Trakya'daki illere gelen tatilciler, Pazar akşamı dönüş yoluna geçince İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul’a dönüş çilesi

Hafta sonu Trakya’daki illere gelen tatilciler, Pazar akşamı dönüş yoluna geçince İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Hafta sonunu Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve güzergahındaki tatil beldelerinde geçirmek isteyen başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki vatandaşların Pazar akşamı dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağİstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, trafikte araçlardan oluşan uzun kuyruklar oluştu.
Ayrıca Tekirdağ’dan İstanbul yönüne giden bölümde yolun tamamı araçlarla kaplanırken, İstanbul’dan Tekirdağ yönündeki yolun ise bomboş kaldığı gözlendi.
Yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu
YEREL HABERLER İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç ...
Arkadaşlarının yanında boğuldu
YEREL HABERLER Arkadaşlarının yanında boğuldu
Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti
YEREL HABERLER Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti
Evinin önünde öldürülen Ergör'ün cinayet zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin önünde öldürülen Ergör'ün cinayet zanlıları ...
Korona virüs bunu da yaptırdı: Düğün takıları maket mankenlere Takılar gelin ve damat yerine maket mankenlere takıldı
YEREL HABERLER Korona virüs bunu da yaptırdı: Düğün takıları maket ...
Çorlu'da cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi Zanlıların şahsı kendilerine küfür ettiği için öldürdükleri iddia edildi
YEREL HABERLER Çorlu'da cinayet zanlıları adliyeye sevk ...
Takılar gelin- damat yerine cansız mankenlere takıldı
YEREL HABERLER Takılar gelin- damat yerine cansız mankenlere takıldı
Trakya'nın mor tarlaları, üreticileri çekiyor
YEREL HABERLER Trakya'nın mor tarlaları, üreticileri çekiyor
Bu şehirde ‘Çöpüm alınmadı’ sorunu tarih oluyor 6 bin çöp konteynerin yeri tek tek işaretlendi Çöp konteynerleri mobil uygulama ile kontrol altında
YEREL HABERLER Bu şehirde ‘Çöpüm alınmadı’ sorunu tarih oluyor 6 bin ...
Arıtma tesisi inşaatında göçük bir işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arıtma tesisi inşaatında göçük bir işçi hayatını ...
Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü
YEREL HABERLER Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X