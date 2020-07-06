İstanbul’a dönüş çilesi

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Hafta sonu Trakya’daki illere gelen tatilciler, Pazar akşamı dönüş yoluna geçince İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta sonunu Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve güzergahındaki tatil beldelerinde geçirmek isteyen başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki vatandaşların Pazar akşamı dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağİstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, trafikte araçlardan oluşan uzun kuyruklar oluştu.

Ayrıca Tekirdağ’dan İstanbul yönüne giden bölümde yolun tamamı araçlarla kaplanırken, İstanbul’dan Tekirdağ yönündeki yolun ise bomboş kaldığı gözlendi.

Yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü.

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