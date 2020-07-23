Alkollü sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden B.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden M.K.’nin kullandığı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.
Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsü B.Ş.’nin alkollü olduğu tespit edildi.
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