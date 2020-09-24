Otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara Gözsüz yolu üzeri Sinanpaşa Merası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa ağaçlandırma alanından asfalt yola çıkan C.Ö. (61) yönetimindeki ATV ile Gözsüz’den Malkara istikametine seyreden E.Y. (31) yönetimindeki 39 LU 523 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ATV sürücüsü C.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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