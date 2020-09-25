15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, yakalandı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, işlediği cinayet nedeniyle 2005 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Olcay Tezcan, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Çorlu'da 1997 yılında İsa Kargıcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Olcay Tezcan, 2000 yılında af yasasından yararlanarak şartlı tahliye edildi. Hakkında yargılama süren Tezcan, 2005 yılında mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kararının ardından teslim olmayan Tezcan, yıllardır yakalanamadı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Tezcan'ın zaman zaman yakınlarını görmek için ilçeye geldiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Tezcan'ın yakalanmamak için geceleri gezdiğini belirleyerek, takibe aldı. Tezcan, Havuzlar Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezcan, tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-09-25 12:07:08



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