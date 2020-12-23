Kayıp genç kız 20 gün tırın dorsesinde kalmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evi terk eden ve yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 15 yaşındaki kız, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Genç kızın 20 gün boyunca bir tırın dorsesinde kaldığı ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ailesi ile ikamet eden Elif Eylül Şen (15), yaklaşık 1 ay önce evi terk etti. Aranan genç kız, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Şen’in bir tırın dorsesinde yaklaşık 20 gün boyunca kaldığı öğrenilirken, herhangi bir cinsel istismara uğramadığı kaydedildi. Şen, bulunmasının ardından ailesine teslim edildi. Kapaklı’da bir evde bulunan Şen’in kayıp olmasıyla alakalı ise 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularını ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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