Beşiktaş'ın deplasman kabusu!
Trendyol Süper Lig'de son olarak Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha maçında galibiyet alamazken, gol sevinci de yaşayamadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25’nci haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Siyah beyazlıların deplasmandaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 kaybeden Fernando Santos'un öğrencileri, EMS Yapı Sivasspor'a da 1-0 mağlup oldu.
Bu 3 mücadelelerde kalesindeki 5 gole engel olamayan siyah beyazlı ekip, rakip ağları havalandıramadı.
Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı futbolcular ligde ilk kez forma şansı buldu. Ernest Muci ve Joe Worrall Kayseri'de 90 dakika sahada kaldı.
Al-Musrati ise 65'inci dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi.
Teknik Direktör Fernando Santos 3 futbolcunun performansından memnun kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde yavaş yavaş kadroya dönüyor.
Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan’ın antrenmanlara çıkması bekleniyor. Vincent Aboubakar’ın durumu ise gözden geçirilecek.