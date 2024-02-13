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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın deplasman kabusu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın deplasman kabusu!

        Trendyol Süper Lig'de son olarak Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha maçında galibiyet alamazken, gol sevinci de yaşayamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:24
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25’nci haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

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        Siyah beyazlıların deplasmandaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

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        Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 kaybeden Fernando Santos'un öğrencileri, EMS Yapı Sivasspor'a da 1-0 mağlup oldu.

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        Bu 3 mücadelelerde kalesindeki 5 gole engel olamayan siyah beyazlı ekip, rakip ağları havalandıramadı.

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        Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı futbolcular ligde ilk kez forma şansı buldu. Ernest Muci ve Joe Worrall Kayseri'de 90 dakika sahada kaldı.

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        Al-Musrati ise 65'inci dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi.

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        Teknik Direktör Fernando Santos 3 futbolcunun performansından memnun kaldı.

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        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde yavaş yavaş kadroya dönüyor.

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        Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan’ın antrenmanlara çıkması bekleniyor. Vincent Aboubakar’ın durumu ise gözden geçirilecek.

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        Afrika Uluslar Kupasından dönen Arthur Masuaku ise Pazartesi oynanacak Tümosan Konyaspor mücadelesinde tekrar formasına kavuşacak.

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