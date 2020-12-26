Tekirdağ’da 1 tona yakın sahte içki ele geçirildi

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Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 tona yakın sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ’ın Çorlu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda adresleri önceden tespit edilen evlere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 1 tona yakın sahte içki ele geçirildi. İçkilere el koyan jandarma ekipleri ev sahiplerini de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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