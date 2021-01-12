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Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı, bir anda bastıran sağanak yolları göle çevirdi

İHA

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı, bir anda bastıran sağanak yolları göle çevirdi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış bir anda bastırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış gündüz saatlerinde çeşitli aralıklarla etkisini gösterdi. Tekirdağ’ın Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinden giriş yaparak kent geneline yayılan yağış yer yer etkisini artırdı. Yağmurun şiddetinin artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı.
Meteoroloji turuncu kodla uyardı
Gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için turuncu kodlu uyarıda bulunarak, “Bugün (11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (2150 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (5175 kg/metrekare/ saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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