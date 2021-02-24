Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Dijital Tır'ı çok sevdi

Atık araç lastikleri sokaktaki "canlar" için yuva oldu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yönetimindeki; Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı 'Dijital Tır' ın yeni durağı Tekirdağ oldu. Ziyarete gelen vatandaşlar, dijital tırı çok sevdi.

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