Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 28.5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan denetimler sırasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde bir işyerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 5 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 28.5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahsa 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından işlem yapılmak üzere yasal işleme başlatıldı.

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