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Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması

DHA

Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, jandarma ve polis ekipleri tam kapanmada sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücülere elle doldurulan belgelerin geçerliliğinin son günü olduğunu, belgelerin e-Devlet üzerinden alınması gerektiğini hatırlattı, belgesi olmadan seyahet edenlere ise tutanak tutarak 3 bin 150 TL ceza uyguladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 6'ncı gününde, jandarma ve polis ekipleri Tekirdağİstanbul yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler uygulama noktalarında, durdurdukları sürücülerin yol izin belgesi ve görev izin belgesi kontrolleri yaptı. Elle doldurulan izin belgelerinin bu gece itibarıyla geçerliliğinin sona ereceğini hatırlatan ekipler, geçerli belgelerin eDevlet üzerinden alınması gerektiği konusunda uyardı.
Ayrıca, kurum kartlarıyla seyahat edenlere de kartların geçerli olmayacağı belirtilerek, belgelerin geçerli olması için e-Devlet üzerinden almaları gerektiği söylendi. Yapılan kontrollerde belgesi geçerli olanların trafikte ilerlemesine izin verilirken olmayanlara da tutanak tutularak 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2021-05-06 15:25:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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