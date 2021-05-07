Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 100. Yıl Sanayi Sitesi’nde tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini ve şehirde bulunan Topağaç Mahallesi'ndeki jandarma uygulamasını denetledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Sanayi Sitesi’nde tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini denetledi. İş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan Vali Yıldırım, iş yeri sahiplerine korona virüs tedbirlerini hatırlattı.

Vali Aziz Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Uygulama Noktası’nda da denetimlerde bulundu. Vali Yıldırım, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde araçları denetleyerek araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti. Yıldırım aynı zamanda 'Maske Mesafe ve Temizlik' kuralarına uymaları konusunda sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu.

Vali Yıldırım’a denetimleri sırasında Süleymapaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

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