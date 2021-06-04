Tekirdağ’da 190 kilogram kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 190 kilogram kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu KOM Grup Amirliğince 5607 SKM suçu kapsamında 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda, 36 bin 20 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 85 bin 800 adet boş makaron, 57 adet kesilmiş mükerrer kullanılacağı değerlendirilen bandrol, 80 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet otomatik makaron dolum makinesi, 1 adet manuel makaron dolum makinesi ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili F.Ç. ve D.Ç. isimli şahıslar yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada da, 22 adet 5 kilogram poşetler içerisinde toplam 110 kilo açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahsa 4733 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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