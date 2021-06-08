Süleymanpaşalı sporcular sualtına damga vurdu

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 2021 Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası’ndan derece ile döndü.

İstanbul Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde 46 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası’nda, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan sporcular, birçok kategoride madalya kazandı

‘Paletsiz Tek Nefes Dipten Gitme’ branşında; Ümitler kategorisinde Ata Kuş ikincilik, Gençler kategorisinde ise Özgür Seyrel 3’ncülük elde etti.

‘Mono Palet Tek Nefes Dipten Gitme’ branşında; Ümitler kategorisinde Ali Berke Çomak 2’nci, Ahmet Kahraman 3’ncü, Gençler kategorisinde Özgür Seyrel 3’ncü oldu.

‘Çift Palet Tek Nefes Dipten Gitme’ branşında; Ümitler kategorisinde Ali Berke Çomak 2’nci, Ata Kuş 3’ncü, Gençler kategorisinde Özgür Seyrel 2’nci olarak yarışmayı tamamladı.



Süleymanpaşalı sporculardan türkiye rekoru

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada çeşitli başarılar elde eden Özgür Seyrel, ‘Nefes Tutma’ branşında 6 dakika 8 saniyelik derecesi ile Türkiye rekoru kırarak Gençler kategorisinde 1’nci, Büyükler kategorisinde ise 2’nclik aldı. Ayrıca, aynı kategoride yarışan Ahmet Barış Kahraman ise Ümitler Kategorisinde elde ettiği derece ile adını Türkiye 2’nciliğine yazdırdı.

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